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Оккупанты нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице

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Пуща-Водица, Киев, Воскресенье 13 марта 2022 15:15
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице Фото: Оккупанты обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице (facebook com/mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Весь персонал и подопечных успели эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы.

Сообщается, что один снаряд попал в помещение котельной. Крыша повреждена, есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

Также в результате взрывной волны частично разрушен жилой корпус.

На момент обстрела все подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.

Сейчас на месте обстрела работают специалисты.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.

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