Оккупанты нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Весь персонал и подопечных успели эвакуировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы.
Сообщается, что один снаряд попал в помещение котельной. Крыша повреждена, есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
Также в результате взрывной волны частично разрушен жилой корпус.
На момент обстрела все подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.
Сейчас на месте обстрела работают специалисты.
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