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Нацбанк увеличил лимит на снятие наличных денег в иностранной валюте

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 марта 2022 22:21
Нацбанк увеличил лимит на снятие наличных денег в иностранной валюте Фото: Глава НБУ Кирилл Шевченко (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальный банк Украины ввел ряд новых правил и ограничений, в частности, увеличил лимит на снятие наличных в Украине и уточнил ограничения по трансграничным операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Решения Нацбанка от 21 марта касаются снятия наличной иностранной валюты в Украине и за рубежом, оплаты обучения за рубежом, ограничения операций quasi cash и P2P-переводов с целью предотвращения вывода капитала за границу, расширения перечислений исключений к запрету, что касается переводов за границу и т. д.

НБУ увеличил ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте до 100 тысяч гривен (в эквиваленте). Этот лимит также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках.

"Ежедневный лимит в 100 тыс. грн на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается действующим. В то же время за рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц. Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах", – говорится в сообщении.

Нацбанк также уточнил расчет официального курса гривны к иностранным валютам. Установление курса гривни к иностранным валютам (кроме курса к американскому доллару) будет осуществляться по довоенной процедуре. В то же время официальный курс гривны к доллару США и дальше зафиксирован на уровне 24 февраля.

Напомним, что на время войны изменили правила финмониторинга в Украине.

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