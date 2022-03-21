Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен,- Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования Российской Федерации для прекращения войны в нашей стране. Чтобы выполнить их ультиматумы, надо пожертвовать всеми украинцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского в интервью для издания "Общественное".

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, - мы не можем этого сделать",- заявил Зеленский.

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