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Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен,- Зеленский

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 17:40
Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен,- Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования Российской Федерации для прекращения войны в нашей стране. Чтобы выполнить их ультиматумы, надо пожертвовать всеми украинцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского в интервью для издания "Общественное".

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, - мы не можем этого сделать",- заявил Зеленский.

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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