Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России
Российская авиация несет большие потери после жестокого вторжения в Украину. В частности, с начала войны оккупанты потеряли 45 единиц авиации, которые сбила украинская ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 19 самолетов.
Больше всего ПВО подбило российских вертолетов - 20.
ПВО уничтожила 45 единиц российской авиации, а именно:
- 19 самолетов;
- 20 вертолетов;
- 5 БпЛА;
- 1 крылатую ракету.
Ранее мы сообщали, что украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи.
Также мы писали, что ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских оккупантов.
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