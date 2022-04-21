Мобилизация, псевдореферендум и "перепись". Генштаб озвучил планы оккупантов в Херсонской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию о положении дел в оккупированных районах Херсонской области. Российские захватчики пытаются закрепиться в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Оккупационные власти Херсонской области объявили мобилизацию мужчин. Кроме того, местным жителям запретили движение между населенными пунктами.

"Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой Российской Федерацией части Херсонской области спланировано проведение так называемого референдума. А в период 2-10 мая – "перепись населения"", – говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел отреагировало на подготовку оккупантами псевдореферендумов в захваченных районах. В ведомстве не сомневаются, что цивилизованный мир их не признает.