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Мобилизация, псевдореферендум и "перепись". Генштаб озвучил планы оккупантов в Херсонской области

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Херсонская область, Четверг 21 апреля 2022 19:06
Мобилизация, псевдореферендум и "перепись". Генштаб озвучил планы оккупантов в Херсонской области Фото: Здание Херсонского горсовета (Facebook/Аленка Краснокутская)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию о положении дел в оккупированных районах Херсонской области. Российские захватчики пытаются закрепиться в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Оккупационные власти Херсонской области объявили мобилизацию мужчин. Кроме того, местным жителям запретили движение между населенными пунктами.

"Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой Российской Федерацией части Херсонской области спланировано проведение так называемого референдума. А в период 2-10 мая – "перепись населения"", – говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел отреагировало на подготовку оккупантами псевдореферендумов в захваченных районах. В ведомстве не сомневаются, что цивилизованный мир их не признает.

К слову, российские оккупанты 21 апреля сорвали работу гуманитарного коридора в Херсонской области.

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