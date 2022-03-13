Корабельная группировка РФ в боевой готовности стоит в акватории Черного моря, - Генштаб
В Генштабе ВСУ рассказали, как прошел 18 день противостояния против российского вторжения в Украину. Отмечается, что на юге страны наблюдается полная группировка кораблей в боевой готовности в акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника", - предупредили в Генштабе ВСУ.
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Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе рассказали, что российские военные готовят наступление на Угледар.
А также сообщали о том, что в результате удара оккупантов по школе под Николаевом погибли два человека.
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