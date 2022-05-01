В Конгрессе США уверены, что смогут быстро одобрить дополнительную помощь Украине
Ведущий республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заверил, что американские законодатели оперативно позволят оказать Украине помощь в противостоянии с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я считаю, что время имеет решающее значение", – заявил Маккол, добавив, что следующие две-три недели станут "чрезвычайно важными" в войне России с Украиной. Он верит в "относительное быстрое" одобрение помощи.
Республиканец подчеркнул, что хотел, чтобы Конгресс ранее поддержал законопроект о дополнительном финансировании Украины на 33 млрд долларов. Он даже готов инициировать выход Палаты представителей из каникул.
"Я бы предпочел, чтобы у нас такой законопроект появился раньше, но что есть, то есть. Каждый день, когда мы не присылаем больше оружия – еще один день, когда убьют больше людей, и день, когда они могут проиграть эту войну. Я считаю, что украинцы могут в ней победить. Но мы должны предоставить им инструменты для этого", – объяснил Маккол.
Напомним, что спикер Палаты представителей Пелоси провела встречу с президентом Зеленским в Киеве.
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