ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Конгрессе США уверены, что смогут быстро одобрить дополнительную помощь Украине

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 01 мая 2022 18:36
В Конгрессе США уверены, что смогут быстро одобрить дополнительную помощь Украине Фото: Майкл Маккол (слева) (twitter.com/RepMcCaul)
Автор: Антон Федорцив

Ведущий республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заверил, что американские законодатели оперативно позволят оказать Украине помощь в противостоянии с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я считаю, что время имеет решающее значение", – заявил Маккол, добавив, что следующие две-три недели станут "чрезвычайно важными" в войне России с Украиной. Он верит в "относительное быстрое" одобрение помощи.

Республиканец подчеркнул, что хотел, чтобы Конгресс ранее поддержал законопроект о дополнительном финансировании Украины на 33 млрд долларов. Он даже готов инициировать выход Палаты представителей из каникул.

"Я бы предпочел, чтобы у нас такой законопроект появился раньше, но что есть, то есть. Каждый день, когда мы не присылаем больше оружия – еще один день, когда убьют больше людей, и день, когда они могут проиграть эту войну. Я считаю, что украинцы могут в ней победить. Но мы должны предоставить им инструменты для этого", – объяснил Маккол.

Напомним, что спикер Палаты представителей Пелоси провела встречу с президентом Зеленским в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Украина Конгресс США Республиканская партия США Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны