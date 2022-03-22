Компания OneWeb отказалась сотрудничать с Роскомосом
Британская компания OneWeb отказалась сотрудничать с "Роскомосом". Заключила соглашение с компанией Илона Маска SpaceX.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу OneWeb.
"Первый запуск с участием SpaceX ожидается в 2022 году и добавит к общему орбитальной группировки OneWeb, которая сейчас насчитывает 428 спутников, или 66 процентов флота. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с малой задержкой" ,- пишет пресс-служба компании.
Добавим, что перед этим компания должна была запустить спутник с "Роскомсом", однако изменила решение после начала войны в Украине.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что совет директоров OneWeb остановила запуск ракет с космодрома Байконур.
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