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Компания OneWeb отказалась сотрудничать с Роскомосом

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 18:02
Компания OneWeb отказалась сотрудничать с Роскомосом Фото: компания OneWeb отказалась сотрудничать с Роскомосом (twitter.com/OneWeb)
Автор: Сергей Пышкин

Британская компания OneWeb отказалась сотрудничать с "Роскомосом". Заключила соглашение с компанией Илона Маска SpaceX.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу OneWeb.

"Первый запуск с участием SpaceX ожидается в 2022 году и добавит к общему орбитальной группировки OneWeb, которая сейчас насчитывает 428 спутников, или 66 процентов флота. Сеть OneWeb обеспечит высокоскоростное глобальное подключение с малой задержкой" ,- пишет пресс-служба компании.

Добавим, что перед этим компания должна была запустить спутник с "Роскомсом", однако изменила решение после начала войны в Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что совет директоров OneWeb остановила запуск ракет с космодрома Байконур.

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