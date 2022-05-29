Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ
Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Євробачення Україна.
Завершился благотворительный аукцион, на котором выставили полученный Kalush Orchestra приз. Вырученные средства потратят на БПЛА украинского производства.
"Kalush Orchestra и Сергей Притула только что продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000 долларов на благотворительном аукционе! Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии", – говорится в сообщении.
14 мая Украина победила на Евровидении-2022 с песней Stefania. Группа Kalush Orchestra набрала 631 балл, что стало новым рекордом песенного конкурса.
К слову, ранее оценили готовность Киева провести конкурс Евровидение в 2023 году.
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