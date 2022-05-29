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Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ

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Киев, Воскресенье 29 мая 2022 21:19
Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ Фото: Kalush Orchestra отдали приз Евровидение-2022 на благотворительность (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Євробачення Україна.

Завершился благотворительный аукцион, на котором выставили полученный Kalush Orchestra приз. Вырученные средства потратят на БПЛА украинского производства.

"Kalush Orchestra и Сергей Притула только что продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000 долларов на благотворительном аукционе! Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии", – говорится в сообщении.

14 мая Украина победила на Евровидении-2022 с песней Stefania. Группа Kalush Orchestra набрала 631 балл, что стало новым рекордом песенного конкурса.

К слову, ранее оценили готовность Киева провести конкурс Евровидение в 2023 году.

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