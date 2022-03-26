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Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа

Новина українською →
Киев, Суббота 26 марта 2022 14:42
Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа Фото: Российские военные хакеры потерпели поражение (freepik.com)
Автор: Антон Федорцив

Государственная служба специальной связи и защиты информации отчиталась о борьбе с кибератаками на критическую информационную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

По данным Госспецсвязи, российские военные хакеры намерены взломать украинские медиа ради публикации на них фашистской символики и пропаганды. Для атак использовали уязвимости рекламного приложения Redtram. С аккаунта в этом приложении хакеры пытались распространить фейки по украинским СМИ.

"Эта атака не была сложной. Мы быстро отреагировали на нее и устранили ее. Она не нанесла ущерба информационной инфраструктуре изданий", – пояснил замглавы службы Виктор Жора.

Он добавил, что Госспецсвязи с другими органами кибербезопасности помогла восстановить нормальное функционирование СМИ. Причина атак – война РФ против Украины.

К слову, Соединенные Штаты собрались наказать ряд стран за помощь РФ по избежанию санкций.

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