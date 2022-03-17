Двое полицейских погибли в Киевской области. Они прикрывали эвакуацию от российских танков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сегодня" .

"Во время эвакуации людей в Киевской области оккупанты обстреливали колонну из танков, двое полицейских погибли. Все спасательные операции в Киевской области происходили под огнем противника", – заявил Небитов.

Глава полиции также рассказал о состоянии дел в регионе. По его словам, в Ирпене продолжаются активные боевые действия, а город заполонили вражеские диверсанты. В Буче оккупанты совершают имущественные и насильственные преступления. Ряд сел Броварского района перешел под контроль врага.