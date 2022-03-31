Две страны Совбеза ООН согласились стать гарантом безопасности Украины, - Арахамия

Две страны Совета Безопасности ООН заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины. Речь идет о Германии и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"То есть по состоянию на сегодня уже двое мощных стран-членов НАТО поддержали наши предложения. Спасибо нашим союзникам!",- добавил Арахамия.

Вчера же о готовности предоставить Украине гарантию безопасности заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Поздравляем позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины, согласно предложенной нами концепции", - заявил Арахамия.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности переговоров Украины и России в Стамбуле.

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