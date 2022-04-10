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Будет работать на Вооруженные силы Украины. Возле Гуляйполя вытащили из реки вражескую БМП

Новина українською →
Запорожская область, Воскресенье 10 апреля 2022 17:54
Будет работать на Вооруженные силы Украины. Возле Гуляйполя вытащили из реки вражескую БМП Фото: Трофейная российская БМП-3 (facebook.com/troskhidzsu)
Автор: Антон Федорцив

Региональное управление Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных сил Украины отчиталось о пополнении парка техники очередной боевой машиной пехоты из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию управления в Facebook.

Одно из подразделений Запорожской отдельной бригады терробороны вытащило российскую БМП-3 из реки близ Гуляйполя. Бойцам ТрО помогли местные фермеры, предоставившие для "спасательной миссии" два трактора.

"Вражеская "бешка" была близка к достижению желанной тактической цели – убежать окольными путями. Однако наши ребята попали ей в тыльную часть. Экипаж наглотался украинской водицы, а машина теперь наша!" – рассказал один из участников боя.

Несмотря на то, что БМП несколько дней пробыла под водой, ее двигатель не вышел из строя. Пока машину отправили на ремонт, откуда она скоро вернется работать на ВСУ.

Будет работать на Вооруженные силы Украины. Возле Гуляйполя вытащили из реки вражескую БМП

Напомним, что Россия начала принудительную паспортизацию депортированных украинцев.

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