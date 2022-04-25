В Броварах сменили время комендантского часа
Мэр Броваров Игорь Сапожко объявил о новых сроках комендантского часа на территории общины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост мэра в Facebook.
Начиная с сегодня комендантский час в Броварах будет начинаться в 22:00. Он будет продолжаться до 05:00 каждый день, вплоть до 30 апреля.
"Напоминаем, во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком. Кроме случаев, когда человек задействован в работе объектов критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности", – говорится в сообщении.
Ранее Киевская область получила первую субвенцию на восстановление жилья. Размер пособия из госбюджета составил 400 млн гривен.
К слову, в Запорожской области из плена РФ освободили двух глав общин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.