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Более 20 военных комплексов России остановили работу, - ВСУ

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Четверг 24 марта 2022 14:37
Более 20 военных комплексов России остановили работу, - ВСУ Фото: более 20 военных комплексов России остановили работу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации, в течение двух недель, более 20 военных предприятий полностью или же частично остановили работу. Все из-за недостатка комплектующих частей и деталей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Также работу остановило и предприятие "Вымпел", которое производило авиационные ракеты.

"В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел", - пишет пресс-служба.

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