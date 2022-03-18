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Глава Луганской ОГА Гайдай: Война может закончиться только нашей военной победой

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Луганская область, Пятница 18 марта 2022 16:41
Глава Луганской ОГА Гайдай: Война может закончиться только нашей военной победой Фото: Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Ульяна Безпалько, Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай изложил свое видение решения и окончания войны против России.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

Глава Луганщины уверен, что война может закончиться только военной победой Украины. По его мнению, государство фактически лишено других вариантов.

"Против нас воюет больной человек, который настроил всю страну против нас. Они готовы оправдать любые свои зверства. Поэтому только победой", – заявил Гайдай.

Вместе с тем глава Луганской ОВА поддержал переговорный процесс с участием Офиса президента. Правда, сам Гайдай не слишком верит в его результативность.

"Потому что больной человек не изменится. Но все переговорные процессы Офис президента должен вести, потому что даже если мы знаем, что это один шанс из миллиона, его все равно нужно параллельно использовать. Поэтому я уверен, что переговорные процессы должны быть обязательно" , – резюмировал он.

Кстати, Сергей Гайдай опроверг переход Луганской области под полный контроль войск РФ.

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