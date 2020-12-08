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На авиакомпанию SkyUp подали в суд из-за долгов почти на 40 млн грн

Новина українською → Киев, Вторник 08 декабря 2020 21:45
На авиакомпанию SkyUp подали в суд из-за долгов почти на 40 млн грн Фото: SkyUp (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") подало в суд на авиакомпанию SkyUP из-за долгов и требует взыскания почти 40 млн гривен.

Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений.

В заявлении отмечается, что авиакомпания нарушила взятые на себя обязательств по договору о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию №264/1-20 от 1 января 2020 года и несвоевременно и не в полном объеме рассчиталась за оказанные услуги.

В частности, истец требует взыскания основного долга в размере 38,5 млн грн, пени в размере 653,7 тыс. грн, 3% годовых в размере 120,3 тыс. грн и инфляционные потери в размере почти 700 тыс. грн.

Подготовительное заседание по делу должно состояться 22 декабря в 14:30. Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда города Киева.

Стоит отметить, что в период карантина участники судебного заседания могут присоединиться в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием Microsoft Teams или программного обеспечения EasyCon.

Напомним, 13 ноября Верховный суд удовлетворил иск Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" в отношении авиакомпании МАУ.

Дело касается заключения договора об аэронавигационном обслуживании. Как сообщали в пресс-службе "Украэроруха", долг МАУ с учетом штрафов составляет около одного млрд грн.

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