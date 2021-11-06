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Украинский боксер завоевал "золото" на чемпионате мира в Сербии

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Белград, Суббота 06 ноября 2021 21:20
Украинский боксер завоевал "золото" на чемпионате мира в Сербии Фото: 19-летний украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира (facebook.com/olympicua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Сербии Белграде прошел чемпионат мира по боксу. Украинский спортсмен - 19-летний Юрий Захареев - завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

В финале чемпионата Захареев встретился с российским боксером Вадимом Мусаевым. Он уверено провел все три раунда и выиграл. Судьи единогласно отдали ему победу.

Захареев стал единственным украинским боксером, который сумел завоевать "золото" на чемпионате мира-2021 в Сербии.

На пути к финалу украинец одержал пять побед, в том числе выиграл поединки у двух бывших чемпионов мира.

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