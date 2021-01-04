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Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 годах

Новина українською → Киев, Понедельник 04 января 2021 20:52
Украина хочет провести Олимпиаду в 2030 или 2032 годах Фото: Вадим Гутцай (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Через 10 лет в Украине будет достаточно развита для этого инфраструктура.

Об этом в комментарии "Общественному" заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцай.

Министр отметил, что сейчас в правительстве обсуждают вопрос с местом проведения олимпиады и стоимостью ОИ.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры. Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободны (рабочие - ред.) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм", - заявил Гутцай.

Он добавил, что также обсуждается возможность проведения Юношеской Олимпиады.

Напомним, до этого неоднократно об амбициозной цели провести Олимпийские игры заявлял президент Владимир Зеленский.

Отметим, Олимпийские игры 2020 года должны были состояться в Токио (Япония), однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. Днями власти Токио исключили возможность отмены ОИ в 2021 году.

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