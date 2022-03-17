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Украина может напрямую попасть на Чемпионат мира "из-за ужаса, который переживает страна"

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Четверг 17 марта 2022 21:14
Украина может напрямую попасть на Чемпионат мира "из-за ужаса, который переживает страна" Лидер сборной Украины Роман Яремчук (фото: uaf.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Сборная Украины по футболу может избежать матча плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии, который перенесен с марта на июнь, и получить прямую путевку на Чемпионат мира.

Об этом пишет издание FourFourTwo со ссылкой на слова исполнительного директора Футбольной ассоциации Уэльса Ноэля Муни.

Так, по словам британского функционера, ФИФА недавно рассматривала возможность дать подопечным Александра Петракова прямую путевку на мундиаль, который состоится в Катаре, учитывая военное вторжение России.

Сам Муни, к слову, не против того, чтобы Украина без проведения стыковых матчей заняла место на ЧМ.

Украина может напрямую попасть на Чемпионат мира &quot;из-за ужаса, который переживает страна&quot;

Болельщики сборной Украины (фото: uaf.ua)

Однако есть нюанс.

Дело в том, что ФИФА должна продумать, как в структуру турнира вписать дополнительную команду. Ведь это сделать не так и просто...

"Если говорить об Уэльсе, то было бы правильно сделать это (включить Украину). Если это возможно в плане сетки турнира. Были разговоры по поводу того, что Украине нужно дать место на ЧМ из-за ужаса, который переживает страна", - сказал Муни.

"Но есть структура турнира, и я не знаю, как включить еще одну сборную. Надеемся, что Украина все-таки сможет сыграть против Шотландии в июне", - добавил он.

Заметим, что именно Уэльс может стать потенциальным соперником сборной Украины, если наша команда все же будет играть с шотландцами и победит их.

Украина может напрямую попасть на Чемпионат мира &quot;из-за ужаса, который переживает страна&quot;

Напомним, экс-руководитель сборной Украины Андрей Шевченко запустил инициативу Play Your Part for Ukraine.

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