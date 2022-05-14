"Сокол" официально стал чемпионом Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ .

Совет федерации утвердил итоговые таблицы чемпионатов Украины разных категорий. В формате Telegram-конференции функционеры решили закрепить итоговые места в таблице УХЛ на 24 февраля – момент вторжения оккупантов в Украину.

Таким образом, золотые награды достались "Соколу", набравшему 48 очков за 28 матчей. "Серебро" оказалось у "Кременчуга" (40 пунктов, 26 поединков), а бронзовые медали завоевал херсонский "Днепр" (26 очков, 26 матчей).

Для "Сокола" этот титул стал 13-м в истории и первым после возрождения в 2020 году. Главный конкурент столичного гранда в борьбе за "золото" перед стартом сезона – "Донбасс" – был снят с чемпионата вместе с "Краматорском" за систематическое нарушение регламента.