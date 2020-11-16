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В сборной Украины еще три игрока с COVID-19. Матч со Швейцарией под вопросом

Новина українською → Люцерн, Понедельник 16 ноября 2020 12:25
В сборной Украины еще три игрока с COVID-19. Матч со Швейцарией под вопросом Фото: Эдуард Соболь в матче против Германии (uaf.ua)
Автор: Вера Олейник

Еще три футболиста сборной Украины - голкипер Дмитрий Ризнык и защитники Эдуард Соболь и Евгений Макаренко - заразились коронавирусом. Проведение матча Лиги наций против Швейцарии находится под вопросом.

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Накануне вечером все тесты игроков сборной Украины показали негативный результат, но сегодня утром из лаборатории пришла дополнительная информация. Как оказалось, тесты трех футболистов главной команды страны имели статус условно негативных. После дополнительного исследования все трое сразу же были изолированы в своих отельных номерах.

Сейчас ожидается решение местных властей о возможности проведения поединка.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина запланирован на вторник, 17 ноября, в Люцерне. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что это не первый случай заражения коронавирусом в расположении сборной. Перед матчем с Германией сразу четверо игроков национальной команды инфицировались - Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко.

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