Сборная Украины узнала своих соперников на пути к ЧМ-2022

Команда Шевченко попала в группу, которая состоит из пяти команд

Сборная Украины во время жеребьевки узнала своих соперников по отбору на чемпионат мира-2022 в Катаре. Команда Андрея Шевченко была посеянная во вторую корзину по итогам ноябрьского рейтинга ФИФА.

"Сине-желтые" попали в группу D, которая состоит из пяти команд. Из первой корзины, где, как водится, были собраны самые грозные команды, в соперники попалась Франция, из третьей - Финляндия, четвертой - Босния и Герцеговина, последним соперником стал Казахстан.

Календарь матчей с участием нашей национальной команды будет известен позже. Отбор, где будут разыгрываться 13 путевок, должен стартовать в марте 2021, а завершиться матчами плей-офф в марте 2022 года.

Сборная Украины в общей сумме приняла участие в шести отборах к мировому футбольному первенству, куда ей удалось попасть однажды и было это 14 лет назад. "Сине-желтые" под руководством Олега Блохина за тур до конца отбора первыми из всех европейских команд обеспечили себе уверенное первое место и путевку в Германию. Команда в итоге дошла до 1/4 финала, где проиграла Италии.

Напомним, ФИФА уже опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2022 года.