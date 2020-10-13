Португальский футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Спортсмен был исключен из сборной Португалии на время лечения.

Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

В Федерации футбола Португалии заявили, что "Роналду был освобожден от работы в национальной сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не сыграет со сборной Швеции".

При этом отмечается, что нападающий "Ювентуса" чувствует себя хорошо и у него нет симптомов заболевания.

Остальные члены сборной Португалии получили отрицательные тесты на коронавирус.

С "Ювентусом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет "Динамо". Матч состоится 20 октября, а потому форвард вряд ли сыграет в Киеве.

Напомним, в "Шахтере" девять футболистов заболели коронавирусом.

Кроме того, перед матчами в Лиге наций с Германией и Испанией у шести футболистов сборной Украины подтвердили коронавирус.

Добавим, что ранее УЕФА одобрил частичное возвращение болельщиков в еврокубках и на матчах сборных. Трибуны разрешено заполнять на 30% от общей вместимости стадионов.

Однако проведение игр со зрителями возможно с учетом одобрения местных властей, а также с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.