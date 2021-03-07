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Динамо уверенно победило Минай и сохранило отрыв от Шахтера

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 марта 2021 15:55
Динамо уверенно победило Минай и сохранило отрыв от Шахтера Фото: игроки Динамо (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Динамо уверенно разобралось с Минаем в 18-м туре чемпионата Украины. Киевляне забили три гола во втором тайме.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Команда Мирчи Луческу с начала матча полностью контролировала ситуацию и создавала моменты у ворот гостей из Закарпатья. Но до голов дело дошло только после перерыва.

Во втором тайме Минай с самого старта буквально посыпался. Стартом краха для команды Василия Кобина стала комбинация Динамо, которая завершилась хорошим ударом Сергея Сидорчука из-за пределов штрафной.

Спустя пару минут за фол последней надежды у Миная был удален Репо Малепе и гости остались вдесятером. После этого Динамо исполнило штрафной. Первый удар не достиг цели, но на добивании Карлос Де Пена удвоил преимущество киевлян.

В концовке матча Минай заработал пенальти для Динамо. Его сначала не реализовал Артем Беседин (парировал вратарь Миная), но судья Наталья Монзуль указала перебить и со второй попытки Жерсон Родригес забил третий гол для хозяев.

В итоге победа Динамо 3:0 и команда Мирчи Луческу остается лидером чемпионата с четырехочковым преимуществом над Шахтером.

Напомним, в субботу Шахтер с минимальным счетом победил Олимпик.

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