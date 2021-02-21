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Динамо спасло ничью в матче с Десной и осталось лидером чемпионата Украины

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 февраля 2021 21:31
Динамо спасло ничью в матче с Десной и осталось лидером чемпионата Украины Фото: матч Динамо - Десна в первом круге чемпионата (dynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Динамо сыграло вничью в матче 15-го тура чемпионата Украины против Десны. Но заслуживало и победить во встрече.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Динамо с самого начала контролировало матч, но первый тайм не принес голов во встрече на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

После перерыва первой забила Десна. На 53-й минуте отличился Филлипп Будковский.

После этого Динамо усилило давление и регулярно создавало голевые моменты у ворот команды из Чернигова, но киевлянам не удавалось сравнять счет.

Ситуация для Десны усугубилась на 87-й минуте после удаления форварда Дениса Безбородько за две желтые карточки. В добавленное же время Динамо заработало пенальти за игру рукой в штрафной Андрея Гитченко. Виктор Цыганков на второй добавленной минуте реализовал пенальти.

В оставшиеся несколько минут Динамо продолжило давить и имело шанс забить победный мяч, но в последний момент свои ворота спас игрок Десны.

Ничья 1:1. Динамо смогло заработать одно очко и остаться лидером УПЛ, но уже с одним очком преимущества над Шахтером.

Напомним, ранее в воскресенье Шахтер обыграл Рух со счетом 2:0 и на пару часов возглавило таблицу чемпионата Украины.

Отметим также, что сегодня в чемпионате Англии Манчестер Сити победил Арсенал, продлил серию матчей без поражений до 18 и осталось лидером чемпионата с 10-очковым запасом.

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