Динамо спасло ничью в матче с Десной и осталось лидером чемпионата Украины

Динамо сыграло вничью в матче 15-го тура чемпионата Украины против Десны. Но заслуживало и победить во встрече.

Динамо с самого начала контролировало матч, но первый тайм не принес голов во встрече на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

После перерыва первой забила Десна. На 53-й минуте отличился Филлипп Будковский.

После этого Динамо усилило давление и регулярно создавало голевые моменты у ворот команды из Чернигова, но киевлянам не удавалось сравнять счет.

Ситуация для Десны усугубилась на 87-й минуте после удаления форварда Дениса Безбородько за две желтые карточки. В добавленное же время Динамо заработало пенальти за игру рукой в штрафной Андрея Гитченко. Виктор Цыганков на второй добавленной минуте реализовал пенальти.

В оставшиеся несколько минут Динамо продолжило давить и имело шанс забить победный мяч, но в последний момент свои ворота спас игрок Десны.

Ничья 1:1. Динамо смогло заработать одно очко и остаться лидером УПЛ, но уже с одним очком преимущества над Шахтером.