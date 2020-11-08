Динамо - Шахтер: что надо знать о матче за лидерство в УПЛ

Удастся ли Луческу и во второй раз в сезоне одолеть бывший клуб

"Динамо" на своем поле примет "Шахтер" в рамках 9 тура чемпионата Украины. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть поединок можно на телеканале "2+2". По версии букмекеров, фаворитом матча является донецкий клуб.

8 ноября 17:00

Киев, НСК "Олимпийский"

В этом матче еще ничего не решится, но встреча важна для обеих команд с точки зрения турнирного положения. Впервые за последние годы именно столичный клуб подходит к противостоянию с непримиримым соперником в статусе лидера УПЛ. По итогам восьми сыгранных туров в чемпионате "Динамо" опережает "горняков" на четыре очка. В случае победы "бело-синие" заметно укрепят лидирующие позиции, а для "Шахтера" это шанс догнать конкурента.

Луческу против своего бывшего клуба

В начале сезона команды уже встретились на поле в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера"с экс-тренером завершилась победой румынского специалиста со счетом 3:1.

А в чемпионате, в отличие от прошлых сезонов, гранды украинского футбола проведут два поединка, а не четыре. Поэтому принципиальность первой встречи только растет.

Кроме того, в рамках чемпионата Украины команды играли друг против друга 65 раз. Каждая из команд выиграла по 24 раза, еще 17 поединков завершились вничью.

Международная арена

И "Динамо", и "Шахтер" свои матчи на этой неделе в Лиге чемпионов проиграли, но сделали это совершенно по-разному. "Горняки" уступили менхенгладбахской "Боруссии", потерпев самое домашнее поражение в еврокубковых матчах - 0:6. Подобного разгрома ждали и в поединке киевлян против "Барселоны", но команда, играя практически без всего основного состава из-за травм и коронавируса, выдержала атаки каталонцев и даже ответила - 1:2.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,05, тогда как успех "Динамо" оценен в 3,40. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3,50.

Такой прогноз объясняется тем, что динамовцы не смогут выставить на игру как минимум половину основного состава. Через положительные тесты на COVID-19 команда не помогут Бущан, Бойко, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Дуелунд, Гармаш, Караваев, Белуце и Супряга, а также травмированные Бурда, Тимчик и Костевич, дисквалификация Беседина истекает лишь в декабре.

"Шахтер" массово переболел коронавирус раньше и теперь имеет боевой кадровый состав. Вне игры - только травмированы Исмаили и Коноплянка.

Где смотреть

Украинское классическое противостояние состоится в воскресенье, 8 ноября, на домашней арене для обеих команд - киевском НСК "Олимпийский". Встреча пройдет без зрителей на трибунах из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице.

Болельщики в прямом эфире могут посмотреть матч на телеканале "2+2". Также игра будет транслироваться бесплатно на клубном канале киевлян в Youtube. Стартовый свисток главного прозвучит в 17:00.