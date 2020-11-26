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АЕК - Заря: что надо знать о матче четвертого тура Лиги Европы

Новина українською → Афины, Четверг 26 ноября 2020 17:09
АЕК - Заря: что надо знать о матче четвертого тура Лиги Европы Фото: "Заря" - АЕК (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Луганчане попытаются использовать свой последний шанс на групповом этапе

"Заря" отправилась в гости к греческому АЕКу в рамках 4 тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция началась в 19:55, а смотреть матч можно было на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считали фаворитами хозяев поля. Луганчане проиграли все три предыдущих поединка в группе.

26 ноября 19:55
Афины, стадион "Спирос Луис"

Турнирная ситуация перед игрой

По итогам трех туров украинский клуб занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка. АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский, набрал свои единственные баллы в первом противостоянии с "Зарей", обыграв ее на выезде со счетом 4:1.

Помимо этого луганчане на выезде уступили лидирующему на данный момент в группе "Лестеру" со счетом 0:3, и "Браге" на своем поле - 1:2. Если "Заря" проиграет вновь, то никакой плей-офф команде Виктора Скрипника уже не светит.

Прогноз

По мнению букмекеров, греки вновь имеют шанс на успех. На победу АЕКа можно поставить с коэффициентом 1,75, для сравнения, на триумф "Зари" оценивается в 4,75. Ничейный исход поединка равен 3,60.

Где смотреть

Поединок состоится в четверг, 26 ноября, в Афинах на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:55 по киевскому времени. В прямой трансляций украинские болельщики смогут посмотреть игру на телеканале "Футбол 1".

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