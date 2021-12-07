В Киеве вечером на дорогах ожидается гололед: водителям и пешеходам дали рекомендации
Вечером 7 декабря в Киеве объявили желтый уровень опасности. На столичных дорогах ожидается гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики отметили, что ухудшение погодных условий ожидаются с 20:00 7 декабря по 20:00 8 декабря. В этот период возможно образование слоя льда на проводах и деревьях диаметров до 19 мм.
Кроме того, ожидается гололед на дорогах в результате замерзания на земной поверхности дождя и мокрого снега.
В связи с ухудшением погодных условий в Департаменте муниципальной безопасности Киева призвали жителей и гостей столицы быть осторожными, при передвижении по городу, и опубликовали рекомендации, как вести себя во время гололеда.
Советы водителям
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным снегопадом и гололедом на дорогах не рекомендуется использовать автомобили с летними шинами.
Советы пешеходам
- ходить следует не спеша, слегка расслабив ноги и немного согнув их в коленях, наступать следует на всю подошву;
- не держать руки в карманах - это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивание руками в такт ходьбы позволяет лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - следует попробовать быстро присесть -, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- следует быть внимательным и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- пешеходам необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды 8 декабря в большинстве регионов Украины. Объявле желтный уровень опасности.