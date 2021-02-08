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У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 15:42
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID Фото: Юлия Мендель (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.

Напомним, сам президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что нужно обязательно вакцинировать тех, кто работает на государство. В том числе, медиков, которые работают с COVID-пациентами, а также школьных учителей. По его мнению, они не имеют права отказаться от прививок.

Кроме того, он отметил, что Кабинет министров должен подготовить список профессий, представителям которых нужно вакцинироваться, чтобы остаться на своей работе.

А представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил в комментарии РБК-Украина, что обязательная вакцинация не нарушит конституционные права украинцев. При этом юрист признает, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, каждому гарантируется неприкосновенность, в то время как государство обязано сделать все для эпидемиологической безопасности.

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