ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский присвоил звание Героя погибшему бойцу "Айдара"

Новина українською → Киев, Четверг 03 декабря 2020 19:34
Зеленский присвоил звание Героя погибшему бойцу "Айдара" Фото: орден "Золотая звезда" (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погибший в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого военнослужащий батальона "Айдар" Игорь Филипчук получил звание Героя Украины. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в четверг, 3 декабря.

Указ о присвоении награды был опубликован на сайте Офиса президента.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что звание было присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним, недавно Зеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Южное" Александру Дегтяреву. В конце ноября Дегтярев умер от осложнений коронавируса.

Кроме того, в августе глава государства наградил орденом "За мужество" III степени военных, которые погибли в июле под Зайцевым в результате обстрела боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский Донбасс награда Айдар военные Герой Украины
NEWS
Обыски в "Укроборонпроме": СБУ расследует государственную измену
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Обыски в "Укроборонпроме": СБУ расследует государственную измену
DAILY
Андрей Крищенко: Полиция может ограничить вход на площадь к Новогодней елке
Олег Черныш, Владислав Красинский Андрей Крищенко: Полиция может ограничить вход на площадь к Новогодней елке