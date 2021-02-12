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На закупку вакцин и холодильников: Украина получит 50 млн евро от ЕИБ

Новина українською → Украина, Пятница 12 февраля 2021 16:22
На закупку вакцин и холодильников: Украина получит 50 млн евро от ЕИБ Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения. Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - отметил глава Кабинета министров.

Кроме того, ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства пойдут на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Дело открыли в феврале.

Как писало РБК-Украина, госпредприятие "Медзакупки" заявляло, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Также в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

Отметим, вакцинацию в Украине должны начать уже с 15 февраля. Но лишь в случае поставки вакцины.

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Новости Украины Общество Европейский инвестиционный банк Денис Шмыгаль вакцина от коронавируса
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