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В Закарпатской области ночью ожидается непогода, на дорогах возможен гололед

Новина українською → Закарпатская область, Четверг 28 января 2021 19:34
В Закарпатской области ночью ожидается непогода, на дорогах возможен гололед Фото: гололедица (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Закарпатской области ночью и утром 29 января. Прогнозируют сильный мокрый снег и гололедицу.

Об этом сообщила госслужба "Укртрансбезпека" в Facebook.

Ночью и утром пятницы в Закарпатской области и в Ужгороде ожидается значительный мокрый снег, гололедица на дорогах, а также метели на высокогорье. Из-за непогоды в Закарпатской области объявили желтый уровень опасности.

"Государственная служба Украины по безопасности на транспорте призывает перевозчиков учесть эти обстоятельства при планировании поездок", - подчеркнули в службе.

Напомним, завтра в большинстве областей Украины ожидается гололедица на дорогах, что может привести к нарушению движения транспорта. Гололед не прогнозируют только в южных и восточных областях.

Как писало РБК-Украина, сегодня от сильных снегопадов страдает Одесская область. Из-за непогоды пришлось перекрыть дороги, а международный аэропорт отменил часть рейсов.

Кроме того, погода ухудшилась не только в Одесской области. Больше о последствиях непогоды в Украине вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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