В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной вакцинации от COVID в Украине

"Мне кажется, что здесь есть несколько рисков. Во-первых, мы говорили о вопросах доверия. Если вакцинация не будет проводиться оперативно, и люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на их доверие к кампании, которую проводит правительство", - сказала Сильвандер.

Она подчеркнула, что с другой стороны будут определенные политически чувствительные моменты, не только внутри Украины, а и в соседних странах.

"Потому что могут быть пожелания закрыть границы, особенно страны ЕС, которые являются соседками Украины. Это будет влиять на торговлю, на научные обмены и тому подобное... Эффект вакцины не будет продолжаться всегда, и надо будет думать уже о второй волне вакцинации", - отметила глава представительства.