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В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной вакцинации от COVID в Украине

Новина українською → Украина, Понедельник 08 февраля 2021 14:25
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной вакцинации от COVID в Украине Фото: Лотта Сильвандер(facebook.com UnitedNationsUkraine)
Автор: Юлия Струк

Глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер рассказала, какие риски в себе несет медленная вакцинация от коронавируса в Украине. Прививки должны начаться со следующей недели.

Об этом она рассказала в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Мне кажется, что здесь есть несколько рисков. Во-первых, мы говорили о вопросах доверия. Если вакцинация не будет проводиться оперативно, и люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на их доверие к кампании, которую проводит правительство", - сказала Сильвандер.

Она подчеркнула, что с другой стороны будут определенные политически чувствительные моменты, не только внутри Украины, а и в соседних странах.

"Потому что могут быть пожелания закрыть границы, особенно страны ЕС, которые являются соседками Украины. Это будет влиять на торговлю, на научные обмены и тому подобное... Эффект вакцины не будет продолжаться всегда, и надо будет думать уже о второй волне вакцинации", - отметила глава представительства.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

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