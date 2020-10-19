ВСУ находятся в полной боевой готовности для предотвращения терактов

Украинские военные находятся в полной боевой готовности для предотвращения террористических актов на важные объекты. Вооруженные силы Украины готовы сбивать вражеские беспилотники любых размеров.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передает пресс-служба командования.

По его словам, в подразделениях ВСУ на юге страны активно продолжаются тренировки по уничтожению вражеских БПЛА (беспилотных летальных аппаратов). В том числе идет работа по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.

"Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", - подчеркнул Наев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине завершили испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 ("Оскол"), которые уже готовы досрочно передать украинской армии.

Подробнее о том, как изменилась украинская армия за годы российской агрессии, читайте в материале РБК-Украина.