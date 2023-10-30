Вручати можуть будь-кому. Як зрозуміти, що повістку виписують незаконно

Всім чоловікам призовного віку можуть вручати повістки фактично будь-де, куди представники військкоматів мають безперешкодний доступ: на вулицях, на зупинках, в парках тощо. Але часом повістки можуть вручати не за правилами.

Як зрозуміти, що повістку виписують не за встановленими правилами й чи можна в таких випадках відмовитись від її отримання, у коментарі для РБК-Україна пояснила юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

Як зрозуміти, що повістку вручають не за правилами

"Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни України під час мобілізації зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період", – каже юристка.

Тож повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

Що повинна містити повістка за новим порядком військового обліку:

назву "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Тим часом стверджувати, що повістку просто вручають на вулиці незаконно, не вийде. Адже чинним законодавством не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично повістку можуть вручити в будь-якому місці: в парку, на блокпостах, на вулиці чи іншому публічному місці.

"Судова практика йде таким шляхом, що належно врученою є лише та повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання", – зауважує Тетяна Козян.

Наприклад, є постанови Верховного Суду від 14.12.2021 року у справі №761/8429/16-к та від 28.01.2020 року у справі № 759/5435/16-к.

"Тому у випадку, коли про отримання повістки розписались дружина, батьки чи сусіди, повістка є врученою неналежно. Саме тому якщо повістка була видана не особисто і на ній немає підпису, отримувач може не з’являтися до військкомату", – підсумовує вона.