ВОЗ: Украина может получить вакцину от COVID-19 весной-летом 2021 года

Первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину уже во втором квартале 2021 года. Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года.

Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в комментарии Deutsche Welle.

Как пояснил представитель ВОЗ, согласно инициативе COVAX, каждая страна получит вакцину от коронавируса в количестве 20% от количества населения.

"Транш, покрывающий 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - рассказал Хабихт.

Глава офиса ВОЗ отметил, что первый транш, который получит Украина, составит около 1,25 млн доз, что составляет 3% населения страны, согласно данным Госслужбы статистики.

"Они, по предварительным предположениям, могут быть доступными в стране во втором квартале следующего года", - добавил он.

Напомним, в Минздраве прогнозировали, что вакцина от коронавируса попадет к украинцам в конце первого квартала 2021 года.

Кроме того, Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19.