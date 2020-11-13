ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ: Украина может получить вакцину от COVID-19 весной-летом 2021 года

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 21:06
ВОЗ: Украина может получить вакцину от COVID-19 весной-летом 2021 года Фото: Ярно Хабихт (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину уже во втором квартале 2021 года. Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года.

Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в комментарии Deutsche Welle.

Как пояснил представитель ВОЗ, согласно инициативе COVAX, каждая страна получит вакцину от коронавируса в количестве 20% от количества населения.

"Транш, покрывающий 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - рассказал Хабихт.

Глава офиса ВОЗ отметил, что первый транш, который получит Украина, составит около 1,25 млн доз, что составляет 3% населения страны, согласно данным Госслужбы статистики.

"Они, по предварительным предположениям, могут быть доступными в стране во втором квартале следующего года", - добавил он.

Напомним, в Минздраве прогнозировали, что вакцина от коронавируса попадет к украинцам в конце первого квартала 2021 года.

Кроме того, Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Украина ВОЗ Вакцина
NEWS
Франция и Германия призвали Россию немедленно открыть КПВВ на Донбассе
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Франция и Германия призвали Россию немедленно открыть КПВВ на Донбассе
DAILY
Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше