В ВОЗ объяснили, как замедлить распространение коронавируса в Украине

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют увеличение новых случаев коронавируса в Украине до 5 тысяч. В ВОЗ объяснили, как предотвратить распространение COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Замедлить распространение COVID-19 сможет разрыв цепи передачи вируса через исследования в области здравоохранения, определение центров распространения и инфицированных групп населения, информирование о риске и повышение осведомленности общественности относительно превентивных мер.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы число случаев превысит 5000", - отметил он.

Ранее он также говорил, что число случаев коронавируса в Украине может вырасти до 9 тысяч за сутки.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине выявили 4348 новых случаев коронавируса.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения выступают за усиление карантинных ограничений.

Антирекорд в Украине выявили 2 октября. Тогда зафиксировали 4661 новый случай заражения коронавирусом в Украине.