Войска РФ у границы, День единства и кибератака на банки: главное за неделю

Ситуация с безопасностью в Украине на этой неделе стала еще более напряженной. Возобновились обстрелы на Донбассе, украинские сайты подверглись масштабной кибератаке. Госдума России выступила за признание "ЛДНР". Украина и Запад не подтвердили заявление РФ об отводе войск, а в США спрогнозировали новую дату возможного вторжения.

Более подробно о главных событиях прошедшей недели – в материале РБК-Украина ниже.

Обострение на Донбассе

Боевики "ЛДНР" возобновили обстрелы мирных жителей на подконтрольной Украине территории. Огонь ведут из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Пострадали троое военных ООС и двое гражданских.

17 февраля артиллерийский снаряд попал в жилой дом и в стену детского сада в Станице Луганской. В пгт. Врубовка боевики обстреляли несколько улиц и лицей. Был перебит газопровод в Луганской области.

В Донецкой и Луганской областях наблюдались перебои с мобильной связью оператора Vodafone. В МВД назвали произошедшее целенаправленной диверсией и частью плана РФ по дестабилизации ситуации.

18 февраля под артобстрел попала ж/д станция Скотоватая, город Счастье Луганской области. Боевики обстреляли гумконвой от ООН на КПВВ "Счастье".

Президент Владимир Зеленский назвал обострение на Донбассе большой провокацией, а оккупационные власти Донецкой и Луганской областей объявили массовую эвакуацию мирного населения в Россию. Лидеры так назывемых "ЛДНР" заявляют, что Украина якобы готовит наступление.

Россия отводит войска?

На протяжении нескольких дней Минобороны РФ отчитывается о возвращении армейских подразделений с "учений" в места постоянной дислокации.

Украинская разведка не подтверждает эту информацию. Министр обороны Алексей Резников заявил, что идет не отвод а перемещение сил. И поскольку учения РФ находятся в активной фазе, в ближайшее время будет привлечено еще несколько тысяч военных. По последним данным, численность войск противника у границ Украины составляет 140 тысяч.

Ранее в США сообщили об отсутствии доказательств отвода войск России. Напротив, численность военного контингента увеличилась на 7 тысяч после заявлений правительства РФ. В НАТО также не видят сигналов деэскалации ситуации.

Дата возможного вторжения

На прошлой неделе в западных СМИ появились сообщения о высокой вероятности нападения РФ 16-17 февраля. На фоне этого ряд стран призвали своих граждан выехать из Украины. США, Германия, Канада, Австралия переместили свои посольства из Киева во Львов.

В то же время в СНБО заявили, что не видят поводов для наступления России в эти дни, чего и не произошло.

Однако в четверг, 17 февраля, президент США Джо Байден заявил, что РФ может вторгнутся в Украину в ближайшее время. В Штатах предполагают Россия может прибегнуть к провокации для вторжения - инсценировать теракт или химическую атаку на мирных жителей.

СМИ прогнозируют новую возможность эскалации конфликта 20 февраля, поскольку в этот день завершаются российско-белорусские военные учения и заканчивается Олимпиада в Пекине.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что не знают закончится ли эскалация после 20 февраля, так как это зависит не от них, и "Россия будет сама решать, как и какими средствами ей обеспечивать свою безопасность".

День единения

В Украине появился новый государственный праздник - День единения. Его ежегодно будут отмечать 16 февраля. Во время своего обращения Владимир Зеленский заявил, что дата возможного нападения станет Днем единения, когда украинцы покажут всему миру свое единство.

По случаю праздника во всех городах были подняты национальные флаги, исполнен гимн, в школах прошли тематические уроки.

Кабмин утвердил план по Дню единения, который предусматривает повышение зарплат военным с 1 марта 2022 на 30%, создание платформы "UAразом" для информирования украинцев о ситуации в сфере безопасности, ускорение создания системы теробороны.

Кибератаки в Украине

15 февраля произошла крупнейшая за все время кибератака на украинские сайты. Пользователи не могли зайти на онлайн-ресурсы ПриватБанка, Ощадбанка, Монобанка.

Также не работали сайты Минобороны, Генштаба ВСУ, ГСЧС, МВД, Министерства образования и науки, Кабинета министров, Офиса президента. DDoS-атаку на портал и приложение "Дия" удалось отбить незаметно для пользователей.

Согласно заявлению СНБО, в результате кибератаки финансовая и энергетическая сферы Украины не пострадали. А сама она имела информационно-психологический характер. В СБУ заметили след иностранных спецслужб и не исключили, что за хакерской атакой может стоять РФ.

В Госдуме РФ хотят признать "ЛДНР"

Государственная дума России 15 февраля поддержала проект обращения к президенту Путину о признании так называемых "ЛДНР". С данной инициативой ранее выступила Коммунистическая партия.

Глава РФ отреагировал на обращение депутатов и заявил, что будет исходить из того, что нужно сделать все для решения проблем Донбасса, но "прежде всего исходя из нереализованных возможностей Минских соглашений".

В Украине считают, что возможное признание Россией "ЛДНР" осложнит ситуацию в Европе и будет означать выход России из Минских договоренностей.

Альянс Украины, Британии и Польши

17 февраля Украина заключила союз с Великобританией и Польшей. Министры иностранных дел трех стран подписали декларацию о сотрудничестве в сферах безопасности и торговли.

В документе говорится, что каждое европейское государство имеет право выбирать или менять свои меры безопасности, в частности вступать в союзы.

Британия и Польша будут оказывать поддержку Украине. Сотрудничество стран продолжится по Крымской платформе, в вопросах кибербезопасности и энергетической безопасности.

Отмена авиарейсов

На фоне угрозы агрессии РФ мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

После этого самолет SkyUp прервал полет в Борисполь и приземлился в Кишеневе. Компания KLM отменила все свои рейсы, Vueling отменила рейсы из Парижа в Киев до конца февраля. Ряд авиакомпаний на данный момент сократили количество рейсов.

Чтобы стабилизировать рынок авиаперевозок, Кабмин выделил 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины. Также в правительстве заявили, что небо над Украиной остается открытым.

Алина Паш не поедет на Евровидение

После того как выяснилось, что справка Госпогранслужбы о поездке Алины Паш в Крым оказалась поддельной, певица на своей странице в Инстаграм сообщила об отказе от участия в конкурсе.

Однако позже организаторы Нацотбора заявили, что Паш дисквалифицирована за предоставление недостоверной информации. Оргкомитет предложил представлять Украину на Евровидении группе KALUSH Orchestra, которая заняла второе место во время отбора.

Первая медаль на Олимпиаде

Александр Абраменко завоевал для Украины первую награду на зимней Олимпиаде в Пекине. Украинский спортсмен финишировал со вторым результатом в соревнованиях по лыжной акробатике. Он уступил участнику из КНР Ци Гуанпу, но опередил россиянина Илью Бурова.

Для Абраменко это вторая олимпийская медаль, во время Игр 2018 в Пхенчхане спортсмен завоевал "золото".