Вакцинация в Украине: за выходные сделали всего 90 прививок

"В субботу работала только половина бригад. 90 врачей получили прививки. В воскресенье вакцинации не было", - уточнил он.

По словам собеседника, мобильные бригады работали шесть дней подряд, потому воскресенье выбрали днем отдыха.

"С понедельника вакцинация возобновлена в обычном режиме", - добавил источник.