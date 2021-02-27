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Вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. Больше прививают женщин

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 10:16
Вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. Больше прививают женщин Фото: вакцинация в Украине (koda.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

По состоянию на 27 февраля вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. За минувшие сутки больше привили женщин, чем мужчин.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Сообщается, что с начала кампании привили 3 051 человека, а за 26 февраля - 1 713 человек. Вчера сделали на 534 прививки больше, чем 25 февраля, поскольку кампания по вакцинации разворачивается каскадным методом.

"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", - сообщили в пресс-службе Ляшко.

Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев.

РБК-Украина писало, как можно записаться на вакцинацию от COVID.

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