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Вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой, - Ляшко

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 22:04
Вакцина AstraZeneca может прибыть в Украину первой, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Право на владу".

Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты по поставкам вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX - 117 тысяч доз.

"Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ожидаем на следующей неделе", - сказал Ляшко.

Известно, что Украина согласовала контрактна поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.

Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Он должен быть бесплатным.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан.

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