В Украину вернется осеннее тепло до конца недели: дата

В Украину идет едва ли не последняя волна потепления в этом году. Температура воздуха в западных областях поднимется до +20 днем.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные УкрГидрометцентра .

Синоптики сообщили, что осеннее тепло вернется в Украину 21 октября.

В этот день температура воздуха в западных областях днем составит +16+20, а ночью +4+7. На севере страны днем ожидается +13+15, а ночью +2+5. В восточных областях, по данным синоптиков, днем будет +12+14, а ночью +1+3.

21 октября в центральных областях прогнозируют днем +13+17, а ночью +3+5. На юге страны днем будет +14+18, а ночью +3+7.

В частности, потепление придет в Киев. В этот день в городе будет +15+17.