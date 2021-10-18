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В Украину вернется осеннее тепло до конца недели: дата

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 12:41
В Украину вернется осеннее тепло до конца недели: дата Фото: в Украину вернется осеннее тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет едва ли не последняя волна потепления в этом году. Температура воздуха в западных областях поднимется до +20 днем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Синоптики сообщили, что осеннее тепло вернется в Украину 21 октября.

В этот день температура воздуха в западных областях днем составит +16+20, а ночью +4+7. На севере страны днем ожидается +13+15, а ночью +2+5. В восточных областях, по данным синоптиков, днем будет +12+14, а ночью +1+3.

21 октября в центральных областях прогнозируют днем +13+17, а ночью +3+5. На юге страны днем будет +14+18, а ночью +3+7.

В частности, потепление придет в Киев. В этот день в городе будет +15+17.

В Украину вернется осеннее тепло до конца недели: дата

Напомним, в начале недели в Украине значительно похолодает и будут морозы.

Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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