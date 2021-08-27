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Украину накроют дожди и туман: объявлено штормовое предупреждение

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Пятница 27 августа 2021 14:41
Украину накроют дожди и туман: объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине прогнозируют ливни и туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине завтра ухудшится погода. В пяти областях прогнозируют ливни, в половине регионов - густой туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный дождь.

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м.

Объявленный I уровень опасности, желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется хранить повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнения погодных условий.

Украину накроют дожди и туман: объявлено штормовое предупреждение

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