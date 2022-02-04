В Украину идет значительное потепление. Где улучшится погода на выходные

В Украину идут атмосферные фронты с северо-запада Европы. Они принесут снег, мокрый снег и усиление ветра, однако в стране потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу синоптика Натальи Диденко.

Запад

Осадки 5 февраля охватят западную часть Украины. Ночью с пятницы на субботу ожидается около 0 градусов. В воскресенье будет еще теплее, до +3.

Центр

Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем. Температура воздуха в воскресенье предполагается в течение дня 0 +3 градуса.

Юг

Юг почувствует приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5-го февраля и ночью 6-го февраля. В воскресенье в регионе ожидается потепление до +6.

Восток

Так же и на востоке, осадки будут вечером в субботу. В субботу будет прохладно, а в воскресенье будет теплее, до +3.

Север

Ближайшей ночью еще будет морозно в Украине, -2-9 градусов, на севере -7-12 градусов. Температура воздуха в воскресенье предполагается в течение дня 0+3 градуса.

Общий прогноз

Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами до штормовых порывов. Этот переход к южному направлению вызовет потепление. Но ближайшей ночью еще будет морозно в Украине, -2-9 градусов.

Прогноз в Киеве

Завтра в Киеве будет идти снег, днем будет переходить в мокрый снег. Ближайшей ночью -6-9 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели, усилится ветер. В воскресенье существенных осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода.