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Украинцы могут путешествовать в 35 стран Европы: список и условия въезда

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Вторник 31 августа 2021 18:38
Украинцы могут путешествовать в 35 стран Европы: список и условия въезда Фото: Украинцы могут путешествовать в 35 стран Европы (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день граждане Украины могут путешествовать в 35 стран Европы. Для поездки в три европейские страны не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ведомстве добавили, что последний день лета не означает окончания сезона путешествий.

Сейчас для украинцев без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации открыты три страны: Албания, Эстония и Испания.

При этом для въезда в Исландию и Чехию потребуется только сертификат о вакцинации.

Кроме того, 30 стран Европы разрешат въезд при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации, а именно:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Босния и Герцеговина,
  • Великобритания,
  • Греция,
  • Дания,
  • Ирландия,
  • Италия,
  • Кипр,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Мальта,
  • Молдова,
  • Нидерланды,
  • Германия,
  • Северная Македония,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Сербия,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Венгрия,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Швеция.

В МИД подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

"Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом - эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране", - говорится в сообщении.

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