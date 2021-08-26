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Украинцев ждет рабочая суббота

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Украина, Четверг 26 августа 2021 10:52
Украинцев ждет рабочая суббота Фото: в субботу надо будет отработать за понедельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для работников с пятидневной рабочей неделей суббота, 28 августа, будет рабочей. В этот день нужно будет отработать за понедельник, 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.

Ранее Кабинет министров Украины перенес рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Это было сделано для создания благоприятных условий празднования Дня независимости, который выпадал на вторник. Таким образом, в Украине было четыре выходных дня подряд - с 21 по 24 августа.

Украинцев ждет рабочая суббота

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Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

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