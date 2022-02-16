Украинцев предупредили о взломе через Facebook: не открывайте ссылки

Как объяснили специалисты, через Facebook приходит сообщение:

В случае, если ширина экрана превышает 800 пикселей, ссылка отправляет на главную страницу сайта YouTube. Как предполагает CERT-UA, таким образом система отфильтровывает не мобильные устройства.

Эксперты также вышли на доменное имя rwi2v[.]eu, которое создано 4 февраля 2022 и связано с email-адресом theone2716@gmail[.]com, с которым, в свою очередь, связаны еще 7 подобных доменных имен, созданных в ноябре-декабре 2021 года.

Их использует неустановленная группа лиц, называющая себя "TeamLucernaRD", с ноября 2021 года. Цель злоумышленников - похищение аутентификационных данных пользователей Facebook.

"Отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15.02.2022 не подтверждено. Призываем не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию", - говорится в сообщении.