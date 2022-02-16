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Украинцев предупредили о взломе через Facebook: не открывайте ссылки

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Киев, Среда 16 февраля 2022 12:54
Украинцев предупредили о взломе через Facebook: не открывайте ссылки Фото: украинцев предупредили о массовом взломе (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT-UA) предупредила украинцев о массовом взломе через социальную сеть Facebook. Злоумышленники присылают сообщения, при помощи которых взламывают и крадут данные.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CERT-UA.

Как объяснили специалисты, через Facebook приходит сообщение:

  • Сообщения содержат ссылку, при открытии которой в мобильном браузере загружается HTML-страница, содержащая JavaScript-код.
  • Браузер переходит по URL-адресу с доменом 87yc[.]xyz.
  • После этого браузер загружает и выполняет дополнительный JavaScript-код, имитирующий страницу авторизации Facebook и отправляющий введенные пользовательские данные злоумышленникам.

Напомним, сегодня продолжается DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины.

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