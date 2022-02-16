Украинцев предупредили о взломе через Facebook: не открывайте ссылки
Фото: украинцев предупредили о массовом взломе (freepik.com)
Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT-UA) предупредила украинцев о массовом взломе через социальную сеть Facebook. Злоумышленники присылают сообщения, при помощи которых взламывают и крадут данные.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CERT-UA.
Как объяснили специалисты, через Facebook приходит сообщение:
- Сообщения содержат ссылку, при открытии которой в мобильном браузере загружается HTML-страница, содержащая JavaScript-код.
- Браузер переходит по URL-адресу с доменом 87yc[.]xyz.
- После этого браузер загружает и выполняет дополнительный JavaScript-код, имитирующий страницу авторизации Facebook и отправляющий введенные пользовательские данные злоумышленникам.