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В Украине заняты уже 67,2% больничных коек, - Минздрав

Новина українською → Украина , Суббота 31 октября 2020 12:47
В Украине заняты уже 67,2% больничных коек, - Минздрав Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По состоянию на 21 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%. Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Хуже всего ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

При этом нет ни одного региона, где бы больничные кровати были заполнены менее чем на 50%. Самая лучшая ситуация в Тернопольской (54,9%) области.

Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7. В Киеве показатель составляет 254,3.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.

Также РБК-Украина писало, что глава Минздрава обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект Кабинета министров об усилении ответственности за отсутствие маски.

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