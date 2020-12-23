В Украине заболеваемость COVID снижается, но все еще выше нормы в 9,5 раз

В Украине продолжает сокращаться заболеваемость COVID-19. По состоянию на 23 декабря этот показатель составляет 378,9 при норме 40.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По сравнению с предыдущими сутками, когда показатель заболеваемости составлял 385,3, снизилась на 6,4. Однако это в 9,47 раза больше нормы.

Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (645), Запорожской (633,6) и Черкасской (607,5) областях. Самая лучшая - в Винницкой области (147,5).

Также в стране снижается заполненность больничных коек для пациентов с COVID. Сейчас в Украине заполнены 41% коек. В трех регионах кровати заняты более чем наполовину - в Николаевской (69,8%), Одесской (53,7%) и Черниговской (50,5%) областях.

Напомним, за сутки в Украине выявили 10 136 новых случаев коронавируса, выздоровели при этом более 15 тысяч пациентов. Больше всего заражений в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Также сообщалось, что Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.